Ο Καμερουνέζος σέντερ τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Φιλαντέλφεια Σίξερς με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στο αριστερό γόνατο και αμέσως σήμανε συναγερμός στις τάξεις των 76ers.

Όμως όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, η μαγνητική τομογραφία δεν έδειξε κάτι το σοβαρό. Συγκεκριμένα δεν υπήρξε ζημιά στο γόνατό του ενώ και ο μηνίσκος του ήταν καθαρός.

Το σίγουρο είναι ότι...απέφυγε τα χειρότερα, επαναφέροντας τις καρδιές όλων των ανθρώπων της Φιλαντέλφεια στις θέσεις τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία δύο εβδομάδων.

ESPN Sources with @ramonashelburne: Philadelphia Sixers star Joel Embiid's MRI showed no structural damage to his left knee, just a bone bruise. ACL and meniscus are fine. No timeline yet on a return.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2021