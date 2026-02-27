NBA: Σταμάτησε στους 40 ο Ντουράντ, νίκες για Σίξερς, Τίμπεργουλβς και Σπερς
Ο Κέβιν Ντουράντ σταμάτησε στους 40 και οι Ρόκετς πέρασαν από το Ορλάντο, επικρατώντας των Μάτζικ με 113-108.
Το Χιούστον έβαλε 70 πόντους στο δεύτερο μισό και αυτό του επέτρεψε να επιστρέψει από το -10 του ημιχρόνου και να πάρει τη νίκη, η οποία το ανεβάζει στο 37-21.
Ο Ντουράντ με 40 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών.
Τζαζ – Πέλικανς 118-129
Οι πέλικανς πέρασαν από την έδρα των Τζαζ, επικρατώντας με 129-118 των Μορμόνων.
Ο Μπέι με 42 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Πέλικανς, ενώ 20 πρόσθεσε ο Ζάιον Γουίλιαμσον.
Πέισερς – Χόρνετς 109-133
Οι Χόρνετς δεν είχαν πρόβλημα απέναντι στους Πέισερς και επικράτησαν μέσα στην Ιντιάνα με 133-109.
Ο Μίλερ είχε 33 πόντους για τους νικητές, οι οποίοι ανέβηκαν στο 29-31, ενώ από την άλλη ο Νέμπχαρντ σημείωσε 20 πόντους.
Σίξερς – Χιτ 124-117
Οι Σίξερς π΄πηραν σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στους Χιτ, τους οποίους και νίκησαν με 124-117.
Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει την Φιλαδέλφεια στο 33-26, με το Μαϊάμι να υποχωρεί στο 31-29.
Ο Μάξεϊ με 28 πόντους ξεχώρισε για τους νικητές, ενώ από την άλλη οι 29 πόντοι και τα 14 ριμπάουντ του Αντεμπάγιο δεν ήταν αρκετά.
Κλίπερς – Τίμπεγουλβς 88-94
Σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, οι Γουλβς επικράτησαν των Κλίπερς στο Λος Άντζελες με το «φτωχό» 94-88.
Ο Έντουαρντς με 31 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Λύκων, οι οποίοι ανέβηκαν στο 37-23.
Μάβερικς – Κινγκς 121-130
Με τον Ατσιούα σε μεγάλη μέρα, οι Κινκγς πέρασαν από το Ντάλας, επικρατώντας των Μάβερικς με 130-121.
Οι Ατσιούα είχε 29 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ από την άλλη οι 36 πόντοι και τα 10 ριμπάουντ του Μάρσαλ δεν ήταν αρκετά.
Νετς – Σπερς 110-126
Οι Σπερς πέρασαν από το Μπρούκλιν, επικρατώντας των Νετς με 126-110.
Ο Πόρτερ είχε κέφια, έχοντας 25 πόντους και 14 ριμπάουντ για τους νικητές, που ανέβηκαν στο 43-16, ενώ ο Σαμπέιν είχε 26 για τους ηττημένους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.