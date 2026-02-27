Όλα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στο NBA.

Ο Κέβιν Ντουράντ σταμάτησε στους 40 και οι Ρόκετς πέρασαν από το Ορλάντο, επικρατώντας των Μάτζικ με 113-108.

Το Χιούστον έβαλε 70 πόντους στο δεύτερο μισό και αυτό του επέτρεψε να επιστρέψει από το -10 του ημιχρόνου και να πάρει τη νίκη, η οποία το ανεβάζει στο 37-21.

Ο Ντουράντ με 40 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών.

Τζαζ – Πέλικανς 118-129

Οι πέλικανς πέρασαν από την έδρα των Τζαζ, επικρατώντας με 129-118 των Μορμόνων.

Ο Μπέι με 42 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Πέλικανς, ενώ 20 πρόσθεσε ο Ζάιον Γουίλιαμσον.

Πέισερς – Χόρνετς 109-133

Οι Χόρνετς δεν είχαν πρόβλημα απέναντι στους Πέισερς και επικράτησαν μέσα στην Ιντιάνα με 133-109.

Ο Μίλερ είχε 33 πόντους για τους νικητές, οι οποίοι ανέβηκαν στο 29-31, ενώ από την άλλη ο Νέμπχαρντ σημείωσε 20 πόντους.

Σίξερς – Χιτ 124-117

Οι Σίξερς π΄πηραν σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στους Χιτ, τους οποίους και νίκησαν με 124-117.

Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει την Φιλαδέλφεια στο 33-26, με το Μαϊάμι να υποχωρεί στο 31-29.

Ο Μάξεϊ με 28 πόντους ξεχώρισε για τους νικητές, ενώ από την άλλη οι 29 πόντοι και τα 14 ριμπάουντ του Αντεμπάγιο δεν ήταν αρκετά.

Κλίπερς – Τίμπεγουλβς 88-94

Σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, οι Γουλβς επικράτησαν των Κλίπερς στο Λος Άντζελες με το «φτωχό» 94-88.

Ο Έντουαρντς με 31 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Λύκων, οι οποίοι ανέβηκαν στο 37-23.

Μάβερικς – Κινγκς 121-130

Με τον Ατσιούα σε μεγάλη μέρα, οι Κινκγς πέρασαν από το Ντάλας, επικρατώντας των Μάβερικς με 130-121.

Οι Ατσιούα είχε 29 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ από την άλλη οι 36 πόντοι και τα 10 ριμπάουντ του Μάρσαλ δεν ήταν αρκετά.

Νετς – Σπερς 110-126

Οι Σπερς πέρασαν από το Μπρούκλιν, επικρατώντας των Νετς με 126-110.

Ο Πόρτερ είχε κέφια, έχοντας 25 πόντους και 14 ριμπάουντ για τους νικητές, που ανέβηκαν στο 43-16, ενώ ο Σαμπέιν είχε 26 για τους ηττημένους.

