Άτυχος στάθηκε ο Τζοέλ Εμπίντ κόντρα στους Ουίζαρντς. Ο σταρ των Σίξερς πήγε να καρφώσει, όμως τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι, δείχνοντας να πονάει.

Ο Καμερουνέζος θα υποβληθεί σε μαγνητική για να δουν οι άνθρωποι της Φιλαδέλφεια τη σοβαρότητα της κατάστασης

Πάντως τα πρώτα μαντάτα δεν είναι ιδιαίτερα καλά και όλοι πλέον περιμένουν με αγωνία τις εξετάσεις. Ο Εμπίντ είναι το φαβορί για το βραβείο του MVP.

Prayers up for Joel Embiid after he left the game with a leg injury. pic.twitter.com/ctvyaxWnaf

— House of Highlights (@HoHighlights) March 13, 2021