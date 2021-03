Εμπίντ: Ανησυχία στους Σίξερς, ελπίζουν για το καλύτερο

Άτυχος στάθηκε ο Τζοέλ Εμπίντ κόντρα στους Ουίζαρντς. Ο σταρ των Σίξερς πήγε να καρφώσει, όμως τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι, δείχνοντας να πονάει. Ο Καμερουνέζος θα υποβληθεί σε μαγνητική και αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρη η κατάσταση.

Πάντως, άπαντες είναι ανήσυχοι αφού ο Εμπίντ κάνει μια απίθανη σεζόν. Ο Ντοκ Ρίβερς σχολίασε σχετικά. «Ελπίζουμε για το καλύτερο. Ένιωθε περίεργα. Είχε μικρή επαφή όταν σηκώθηκε για το κάρφωμα, αλλά δεν προσγειώθηκε με ισορροπία. Δεν θα μαντέψω την σοβαρότητα του τραυματισμού. Αύριο θα έχουμε πληροφορίες. Ήταν στα αποδυτήρια, είχε καλή διάθεση».

Ο Εμπίντ προσγειώθηκε με όλο του το βάρος σε ένα πόδι, έπεσε κάτω και έδειξε να πονάει. Αφού έμεινε μερικά λεπτά στο παρκέ, έπειτα πάτησε το πόδι του και αποχώρησε μόνος του, φεύγοντας κατευθείαν για τα αποδυτήρια. Άπαντες είναι στην αναμονή και περιμένουν να δουν αν ένας εκ των διεκδικητών του MVP της λίγκας, θα καταφέρει σύντομα να επιστρέψει.

