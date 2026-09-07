Οι Κλίπερς έχασαν πέντε επιλογές πρώτου γύρου λόγω της τιμωρίας τους από το NBA, όμως ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο παραμένει στα χέρια των Σίξερς.

Οι Κλίπερς καλούνται να πληρώσουν πολύ ακριβά τις παραβάσεις τους σχετικά με το salary cap, καθώς η λίγκα επέβαλε μία από τις πιο βαριές ποινές στην ιστορία του NBA.

Συγκεκριμένα, οι Κλίπερς θα στερηθούν τις επιλογές τους στον πρώτο γύρο του Draft από το 2029 έως και το 2033. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που δεν επηρεάζεται από την τιμωρία: το pick swap του 2029 που είχε παραχωρηθεί στους Σίξερς στο πλαίσιο της ανταλλαγής για τον Τζέιμς Χάρντεν το 2023.

Σύμφωνα με τον Κρις Χάιν, οι Σίξερς εξακολουθούν να διατηρούν το συγκεκριμένο δικαίωμα, παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους Κλίπερς.

Η συγκεκριμένη ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε στην αρχή της σεζόν 2023-24, όταν ο Τζέιμς Χάρντεν μετακόμισε από τη Φιλαδέλφεια στο Λος Άντζελες. Οι Κλίπερς απέκτησαν τον έμπειρο γκαρντ, δίνοντας στους Σίξερς τους Μάρκους Μόρις, Νίκολα Μπατούμ, Ρόμπερτ Κόβινγκτον και Κέι Τζέι Μάρτιν, μαζί με ένα pick swap το 2029.

Αν οι Κλίπερς το 2028-2029 δεν πραγματοποιήσουν καλή σεζόν, μπορεί να βγουν απίστευτα κερδισμένοι οι Σίξερς από το draft.