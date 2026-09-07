Η εμβληματική φιγούρα των Φιλαδέλφεια 76ers, Τζούλιους Έρβινγκ, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν συμπεριέλαβε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών.

Ο θρύλος των Φιλαδέλφεια 76ers, Τζούλιους Έρβινγκ, σε συνέντευξή του στο scoopb ανέλυσε τον λόγο για τον οποίο άφησε εκτός λίστας των καλύτερων παικτών όλων των εποχών, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» τάραξε τα... νερά της παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης με την τέταρτη «decision» της καριέρας του αυτό το καλοκαίρι, καθώς συμφώνησε με τους Σίξερς, με τη φανέλα των οποίων μεγαλούργησε ο Έρβινγκ. Η μπασκετική «μορφή» που γιγάντωσε τον οργανισμό και έγραψε τη δική του ιστορία με την ομάδα τόνισε πως δεν συμπεριέλαβε τον τετράκις πρωταθλητή του NBA στη λίστα των κορυφαίων παικτών, αφού δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τη σταδιοδρομία του στο άθλημα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Συνήθως αναφέρομαι σε παίκτες που έχουν αποσυρθεί όταν μιλάω για λίστες με τους κορυφαίους όλων των εποχών, όχι σε εν ενεργεία παίκτες. Ο ΛεΜπρόν δεν έχει αποσυρθεί ακόμα, οπότε είναι δύσκολο να τον κατατάξω στη θέση του προτού ολοκληρωθεί η καριέρα του».