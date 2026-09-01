Την απόκτηση τριών παικτών ανακοίνωσαν οι Σίξερς, υπογράφοντας τους Τάκο Φολ, Τζαμίρ Νέλσον Τζούνιορ και Σεντ Τόμας.

Οι Σίξερς, έχοντας κάνει το μεγαλύτερο «μπαμ» του καλοκαιριού με την απόκτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ανακοίνωσαν ακόμα τρεις μεταγραφές ενόψει της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα έκαναν δικούς τους, τους Τάκο Φολ, Τζαμίρ Νέλσον Τζούνιορ και Σεντ Τόμας.

Μάλιστα ο Τάκο Φολ επιστρέφει στο NBA, έπειτα από το 2022 και τη θητεία του με τους Καβαλίερς, ενώ θυμίζουμε πως έχει αγωνιστεί και στους Σέλτικς τη διετία 2019-2021.