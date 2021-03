Ποκουσέφσκι: Πέτυχε τρίποντο-μισή νίκη, έκανε clutch μπλοκ και έβαλε τις κρίσιμες βολές! (vid)

Οι Θάντερ επικράτησαν 116-108 των Μάβερικς και ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ήταν πρωταγωνιστής

Ο Σέρβος που ήταν βασικός είχε 14 πόντους με 4/4 βολές, 2/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ, ενώ... μίλησε στα κρίσιμα.

Με το σκορ στο 105-101 υπέρ της ομάδας έκανε μπλοκ πάνω στον Μπράνσον, 1:30 για το τέλος, ενώ έγραψε το 110-103 με τρίποντα στα 57 δευτερόλεπτα.

Στα 27 δευτερόλεπτα με 2/2 βολές έκανε το 114-108, ενώ στα 18 δευτερόλεπτα με νέο ζευγάρι βολών έγραψε το 116-108 και κλείδωσε τη νίκη στην κορυφαία του εμφάνιση στο ΝΒΑ.

Fending off Mavs late in game to earn the home win. @aleksejpokusevs |@shaiglalex pic.twitter.com/WHquO9cOsY

— OKC THUNDER (@okcthunder) March 12, 2021