Ατλέτικο Μαδρίτης: Επενδυτής στους Ροχιμπλάνκος ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
Ο πρωταθλητής του NBA (2025) και δις MVP της λίγκας (2025, 2026) με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ , είναι το νέο μέλος στις επενδυτικές δραστηριότητες της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως δημοσίευσαν οι Ροχιμπλάνκος στον επίσημο λογαριασμό τους στο X.
Βαδίζοντας στα χνάρια των ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λίβερπουλ) και Κέβιν Ντουράντ (Παρί Σεν Ζερμέν), ο 28χρονος Καναδός αστέρας της καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να επενδύσει μέρος της τεράστιας περιουσίας του στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός πως αποτελεί μέλος των Μαδριλένων.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι επίσημα στην ομάδα μετόχων της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόκειται για έναν σύλλογο με μακρά ιστορία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του μέλλοντός του».
Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club ❤️🤍 🎙️ "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", ha declarado el ganador de dos premios MVP consecutivos y campeón de la NBA. ➡️ https://t.co/D8LOoYyxjv— Atlético de Madrid (@Atleti) October 8, 2026
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