Θάντερ - Μάβερικς 116-108: Με πρωταγωνιστή Ποκουσέφσκι! (vids)

Εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των Ντόντσιτς-Πορζίνγκις οι Θάντερ και νίκησαν με 116-108, πηγαίνοντας στο 16-21.

Ο Ποκουσέφσκι ήταν καθοριστικός, αφού σκόραρε για τρεις και έκανε το 113-110, 1 λεπτό για το τέλος, ενώ με 2/2 βολές κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του στα 17 δευτερόλεπτα. Eπίσης έκανε και μια μεγάλη τάπα στον Μπράνσον.

Fending off Mavs late in game to earn the home win. @aleksejpokusevs |@shaiglalex pic.twitter.com/WHquO9cOsY

— OKC THUNDER (@okcthunder) March 12, 2021