All Star Game 2021: Κι όμως είναι ακόμα εδώ! (pics)

Όπως τα πάντα πλέον στην ζωή μας δεν υπάρχει κάτι που να μοιάζει όπως το ξέραμε. Η πανδημία έχει αλλάξει τα πάντα στον πλανήτη τον τελευταία χρόνο και ο αθλητισμός δεν διαφέρει. Οι δυσκολίες δεν λείπουν, ο πλανήτης θρηνεί απώλειες και άπαντες κάνουν το καλύτερο που μπορούν, ο καθένας από την πλευρά του.

Το ΝΒΑ και η λίγκα κάνουν μεγάλο αγώνα για να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά η σεζόν, με τους παίκτες πάντως να αντιμετωπίζουν ανθρώπινες δυσκολίες και σε πολλές περιπτώσεις να το παραδέχονται. Με τον καιρό να περνάει, η λίγκα αποφάσισε να γίνει τελικά και το All Star Game, ενώ αρχικά η ιδέα είχε απορριφθεί. Τελικά, αποφάσισε να γίνει, αλλά σίγουρα δεν μοιάζει με όσα έχουμε μάθει.

Δεν μπορεί να υπάρξει το πάρτι που υπήρχε τις περασμένες σεζόν και όλα θα είναι πιο περιορισμένα και πιο μαζεμένα από ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά άπαντες αντέδρασαν. Οι παίκτες, που δεν έχουν περάσει εύκολα, πίστευαν ότι δεν θα γίνει η διοργάνωση και σχολίασαν δημόσια την έλλειψη διάθεσης από μέρους τους.

Πάντως, στις 7 Μαρτίου (3:00 ξημερώματα Δευτέρας για εμάς, COSMOTE SPORT4) οι αστέρες του ΝΒΑ θα μαζευτούν να παίξουν τον αγώνα τους και να δώσουν μια νότα αισιοδοξίας.

Ο ΛεΜπρον μόλις ανακοινώθηκε ότι θα είναι και πάλι αρχηγός, αφού βγήκε πρώτος σε ψήφους, έδειξε πως δεν χάρηκε ιδιαίτερα, ενώ το σχολίασε και δημόσια.

«Δεν έχω καθόλου ενέργεια και ενθουσιασμό για το φετινό All Star. Θα είμαι σωματικά, όχι ψυχικά». Είναι σαφές ότι οι παίκτες, ειδικά εκείνοι που πήγαν στην «φούσκα» του Ορλάντο και ξεκουράστηκαν ελάχιστα, πριν την έναρξη αυτής της σεζόν, έχουν έλλειψη ενέργειας ψυχολογικής και σωματικής.

Τον ΛεΜπρον ακολούθησε και ο MVP της λίγκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος και εκείνος σχολίασε αρνητικά το φετινό All Star Game. «Πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε τον μεγάλο. Ο μεγάλος είπε ότι δεν έχει ενθουσιασμό και ενέργεια για το All Star Game και εγώ σκέφτομαι το ίδιο. Θέλω να δω την οικογένεια μου».

Κάπως έτσι βρήκε τους παίκτες η απόφαση να γίνει το φετινό All Star Game, αλλά πλέον αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ο ΛεΜπρον ξεκουράστηκε από το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του και είναι πανέτοιμος να λάμψει. Μάλιστα, στην επιλογή των ομάδων έδειξε να έχει βρει το κέφι του και μάλιστα δημιούργησε ένα εξαιρετικό σύνολο, ενώ και ο Γιάννης χάρηκε ιδιαίτερα με τους συμπαίκτες του, στην Team Leabron.

Με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς αρχηγό για ακόμα μια φορά, θα παραταχθεί η Δύση στο NBA All Star Game, με τους βασικούς της περιφέρειας να είναι οι Στεφ Κάρι των Ουόριορς, Λούκα Ντόντσιτς των Μάβερικς, Καουάι Λέοναρντ των Κλίπερς και Νίκολα Γιόκιτς των Νάγκετς.

Αντίθετα στην Ανατολή είχαμε ανατροπή και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε την θέση του αρχηγού από τον Κέβιν Ντουράντ. KD και Γιάννης είναι οι δύο πρώτοι και μαζί τους έχουν στην βασική πεντάδα τους Τζοέλ Εμπίιντ των Σίξερς, Μπράντλεϊ Μπιλ των Ουίζαρντς και Κάιρι Ίρβινγκ των Νετς.

Κάπως έτσι ανακοινώθηκαν και οι αναπληρωματικοί...

Δύση: Κρις Πολ, Πολ Τζορτζ, Ντάμιαν Λίλαρντ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Ρούντι Γκομπέρ, Ζάιον Ουίλιαμσον, Άντονι Ντέιβις

Ανατολή: Τζέιμς Χάρντεν, Τζούλιους Ραντλ, Τζέισον Τέιτουμ, Τζέιλεν Μπράουν, Ζακ ΛαΒίν, Μπεν Σίμονς, Νίκολα Βούτσεβιτς.

Μπούκερ και Σαμπόνις αντικατέστησαν τους τραυματίες και κάπως έτσι είχαμε τα τελικά ρόστερ για τους δύο αρχηγούς. Η επιλογή έγινε κανονικά από τον Ντουράντ, έστω και αν δεν παίξει και είναι τραυματίας.

Team LeBron vs. Team KD

