Αλαβές - Τζιρόνα 2-2: Ο Μπογιέ φρέναρε τους Καταλανούς στο 89΄
Βαθμός με υπογραφή του Λούκας Μπογιέ για την Αλαβές! Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ ισοφάρισε 2-2 στα τελευταία λεπτά για την ομάδα του απέναντι στη Τζιρόνα στη Βιτόρια κι έβαλε φρένο στους Καταλανούς που έψαχναν να ντουμπλάρουν τις νίκες τους στη La Liga. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο σκορ με τον Μπογιέ στο 5΄, όμως η Τζιρόνα έφερε τούμπα το ματς με υπογραφές των Βανάτ (31΄) και Τσινγκάκοφ (73΄). Ο Μπογιέ ωστόσο μίλησε ξανά λίγο πριν από το τέλος και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ χάρισε τον βαθμό στην Αλαβές που ξέφυγε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.