Το γκολ του πρώην Κιτρινόμαυρου, Λούκας Μπογιέ, στο 89΄χάρισε τον βαθμό στην Αλαβές που περιόρισε την ανεβασμένη Τζιρόνα στο τελικό 2-2.

Βαθμός με υπογραφή του Λούκας Μπογιέ για την Αλαβές! Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ ισοφάρισε 2-2 στα τελευταία λεπτά για την ομάδα του απέναντι στη Τζιρόνα στη Βιτόρια κι έβαλε φρένο στους Καταλανούς που έψαχναν να ντουμπλάρουν τις νίκες τους στη La Liga. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο σκορ με τον Μπογιέ στο 5΄, όμως η Τζιρόνα έφερε τούμπα το ματς με υπογραφές των Βανάτ (31΄) και Τσινγκάκοφ (73΄). Ο Μπογιέ ωστόσο μίλησε ξανά λίγο πριν από το τέλος και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ χάρισε τον βαθμό στην Αλαβές που ξέφυγε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.