H Team Durant υπερισχύει σε σκοράρισμα και τρίποντο και του ΛεΜπρόν σε όλα τα υπόλοιπα! (pic)

Τα ρόστερ της Team LeBron και της Team Durant είναι έτοιμα, με τον Βασιλιά να διαλέγει πρώτο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όπως θα δούμε, ο ηγέτης των Νετς έφτιαξε την ομάδα του, δίνοντας βάση στο σκοράρισμα και το τρίποντο (Μπράντλεϊ Μπιλ, Τζέισον Τέιτουμ, Τζέιμς Χάρντεν, Ντέβιν Μπούκερ, Κάιρι Ίρβινγκ, Ζακ ΛαΒίν), ενω η αρμάδα του ΛεΜπρόν είναι καλύτερη σε όλους τους άλλους τομείς όπως θα δείτε και στην παρακάτω εικόνα.

Φυσικά πήρε και 2... σεσημασμένους σουτέρ όπως είναι ο Στεφ Κάρι και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Comparing the NBA All-Star Game rosters, Team Durant (without KD, who will not play) has the edge in points.

But Team LeBron has the edge is almost every other major category this season. https://t.co/RDGy0Lno8l pic.twitter.com/Q3YrwkME0z

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 5, 2021