Η Φιορεντίνα ανεβάζει στροφές, επικράτησε της Πίζα και πήρε βαθμολογική ανάσα. Νίκη και για την Μπολόνια κόντρα στην Ουντινέζε.

Χάρη σε γκολ του Μόιζε Κεν, οι «Βιόλα» επιβλήθηκαν 1-0 στο «Αρτέμιο Φράνκι» της Πίζα και πήραν βαθμολογική ανάσα. Παράλληλα, η Φιορεντίνα «έπιασε» τις Κρεμονέζε και Λέτσε στην κατάταξη, ενώ έστω και στην ισοβαθμία βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι «Βιόλα» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 13ο λεπτό με τον Μόιζε Κεν. Μάλιστα, είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη πλευρά, δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να απειλήσουν με αξιώσεις την εστία των γηπεδούχων και παρέμειναν στον πάτο της βαθμολογίας μαζί με τη Βερόνα.

Η Μπολόνια είχε να νικήσει στην έδρα της για τη Serie A από τις αρχές Δεκεμβρίου, ωστόσο επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Ουντινέζε. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο δίχως πάντως να απειλήσουν ουσιαστικά τον Οκόγε μέχρι τη φάση του 73′ στην οποία ο Κάστρο κέρδισε πέναλτι. Ο Μπερναρντέσκι ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το 1-0. Στο 85′ ο Τζανιόλο έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τους φιλοξενούμενους. Η Μπολόνια βρέθηκε στην 8η θέση και η Ουντινέζε έμεινε στην 11η.