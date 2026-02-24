Το βολέ γκολκίπερ τραυμάτισε άσχημα έναν γλάρο, όμως συμπαίκτης το έσωσε με ΚΑΡΠΑ

Απίστευτο σκηνικό στην Τουρκία, όπου ποδοσφαιριστής έκανε ΚΑΡΠΑ σε γλάρο που έπεσε στο έδαφος από βολέ τερματοφύλακα.

Μια πρωτοφανής σκηνή εκτυλίχθηκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γκιουζελχισάρ και την Γιουρντούμ Σπορ, στην Κωνσταντινούπολη. Το δυνατό βολέ του τερματοφύλακα Ουγιάνικ χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από τον αγωνιστικό χώρο. Ο ποδοσφαιριστής Γκανί Τσατάν έτρεξε αμέσως στο σημείο και άρχισε να κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο τραυματισμένο πτηνό. Έπειτα από κάποια λεπτά, ο γλάρος άρχισε να δείχνει σημάδια ζωής και ο Τσατάν τον παρέδωσε στο ιατρικό επιτελείο. Το πτηνό είχε τραυματιστεί στα φτερά και δεν ήταν σε θέση να πετάξει, ωστόσο κατάφερε να ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο. «Ήταν αναίσθητος. Μόλις διαπίστωσα ότι άνοιξε τα μάτια του, συνέχισα», δήλωσε ο Τσατάν, ο οποίος του έσωσε τη ζωή.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο γλάρος μπορούσε να περπατήσει ξανά, αν και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να μπορέσει να πετάξει. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με ήττα για την Γιουρντούμ Σπορ, που έχασε τον τίτλο. Ωστόσο, ο Τσατάν στάθηκε περισσότερο στη διάσωση του πτηνού, λέγοντας: «Χάσαμε το πρωτάθλημα, αλλά το να βοηθάς να σωθεί μια ζωή είναι κάτι σημαντικότερο. Αυτό είχε μεγαλύτερη αξία από τον τίτλο».