Αντετοκούνμπο για την επιλογή του από τον ΛεΜπρον: «Τέλειωσε παιδιά!» (vid)

Η επιλογή έγινε και έχουμε τις ομάδες για το All Star Game. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέχθηκε πρώτος από τον ΛεΜπρον Τζέιμς και οι δυο τους θα είναι στην ίδια ομάδα, ξανά, μετά το 2017.

Ο Γιάννης ήταν σε εξαιρετική διάθεση, μετά την νίκη των Μπακς και σχολίασε την επιλογή του. Αφού αρχικά παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε την επιλογή, ενημερώθηκε και η αντίδραση του είναι εξαιρετική.

«Τέλειωσε παιδιά!Εγώ, ο ΛεΜπρον, ο Λούκα, ο Γιόκιτς και ο Στεφ. Φίλε, αυτή είναι μια πολύ καλή 5άδα».

“It’s over guys! Me, LeBron, Luka, Jokic and Steph. Man, that’s a good starting 5.” pic.twitter.com/00FDz15Yox

