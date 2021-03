ΝΒΑ: Χαλιμπέρτον και Μπολ οι κορυφαίοι rookie για τον Φεβρουάριο

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον (που ήταν rookie και για τους μήνες Δεκέμβριο/Ιανουάριο), με τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς μέτρησε 16.2 πόντους, 5.3 ασίστ και 3/8 ριμπάουντ. Ενώ ο ΛαΜέλο Μπολ, των Σάρλοτ Χόρνετς, είχε 20.1 πόντους, 6.7 ασίστ και 6.2 ριμπάουντ.

Οι Χόρνετς έχουν ρεκόρ 16-18 και στην 8η θέση της Ανατολής, ενώ οι Κινγκς με ρεκόρ 13-21 είναι μακριά από τα playoffs (13οι).

The Rookie of the Month resumes for Sacramento’s Tyrese Haliburton and Charlotte’s LaMelo Ball pic.twitter.com/L38fcRj15c

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 2, 2021