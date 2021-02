Ο Ταϊρίς Χάλιμπερτον αντίκρισε τον πόνο στα μάτια του πατέρα του. Του μαύρου πατέρα του, του Τζον. Θα ήταν, δε θα ήταν 12 ετών. Όταν ο rookie των Σακραμέντο Κινγκς αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Και το πρόκειται να δει σαν μεγαλώσει.

Ο 17χρονος Τράιβον Μάρτιν, εντελώς άγνωστος στον Χαλιμπέρτον – μα τόσο σημαντικός - μόλις είχε χάσει τη ζωή του από τον Τζορτζ Ζίμερμαν, στις 26 Φεβρουαρίου του 2012.

Ο Χάλιμπερτον βίωσε απρόσμενο πόνο. Και μία μακρινή απώλεια. Και τον ρατσισμό. Οι γονείς του επιχείρησαν να του μιλήσουν. Όπως θα έκαναν όλοι οι γονείς. Με ύφος σοβαρό, στο σαλόνι της οικογένειας. Του μίλησαν για τον κόσμο και όσα θα καλούνταν να αντιμετωπίσει από τη στιγμή που θα γινόταν ενεργό μέλος του, σε λίγα χρόνια.

Μόνο που ο μικρός Ταϊρίς το είχε... ψυλλιαστεί και πριν τη νουθεσία.

«Ακούγοντας τον πατέρα μου να μιλάει για το συμβάν, ήταν αυτό που με έκανε να θέλω να εμπλακώ σε όσα συμβαίνουν», εξήγησε στο ESPN. Εκεί ήταν που γεννήθηκε το ενδιαφέρον του για τη μαύρη ιστορία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο Χαλιμπέρτον είναι μεγαλωμένος στην πόλη του Όσκος, στο Ουισκόνσιν. Μία πόλη με... λευκές καταβολές. Από πατέρα μαύρο και μητέρα λευκή. Γνώριζε τι σημαίνει να αποτελείς μέλος μιας τέτοιας οικογένειας.

Ο ίδιος ήταν περίεργος να εξερευνήσει το κομμάτι του πατέρα του. Την ιστορία των Αφροαμερικανών. Βλέπετε, ο μήνας που διανύουμε είναι αφιερωμένος στη μαύρη ιστορία των ΗΠΑ. Και ο Χαλιμπέρτον αναρωτιέται, «γιατί πρέπει να είναι μόνο ένας μήνας; Αυτό με ενοχλεί. Δεν μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να γιορτάζουμε τους μαύρους ήρωες μόνο για ένα μήνα».

Ο 20χρονος έχει μάθει από το σπιτικό του να εκφράζει τη γνώμη του. Και να μένει αληθινός σε αυτό που είναι. Χωρίς... εκπτώσεις.

Φαίνεται και στο παρκέ. Αλλά αυτή είναι μία ιστορία που θα μας απασχολήσει παρακάτω.

Στο διαδικτυακό Draft, όταν οι Κινγκς τον επέλεξαν, ο Χαλιμπέρτον παρουσιάστηκε με ένα φανταχτερό κοστούμι που θα έκανε τον μακαρίτη δημοσιογράφο Γκρεγκ Σέιγκερ να... κοκκινήσει από καμάρι.

Και στο μέσω κομμάτι τις τρεις λέξεις που έμοιαζαν ως οι πλέον διαδεδομένες στο 2020, μετά τον κορονοϊό: Black Lives Matter.

The interior of Tyrese Haliburton's suit jacket for the #NBADraft

"Black Lives Matter"

@TyHaliburton22 pic.twitter.com/lm5nzsBMsX

— The Undefeated (@TheUndefeated) November 19, 2020