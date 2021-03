Πράματα και θάματα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Κλίπερς, σε μια από τις πιο γεμάτες εμφανίσεις της καριέρας του στο ΝΒΑ.

Ο Greek Freak ανέβηκε στην 4η θέση των σκόρερ στην ιστορία των Μπακς, έπιασε τον Μάικλ Τζόρνταν σε μια ιδιαίτερη στατιστική κατηγορία και οδήγησε τα... ελάφια στην 5η σερί νίκης τους στο πρωτάθλημα.

Το χάρησε με όλη του την ψυχή, κάτι που φαινόταν ξεκάθαρα από τις αντιδράσεις του στο ματς και ειδικά μετά την καρφωματάρα που έδωσε προβάδισμα 3 πόντων, 10 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Μετά το τέλος του ματς δήλωσε πως νιώθει σαν να βιώνει το μεγαλείο, ενώ θα πρέπει να πάρει την εμφάνιση του κόντρα σε Λέοναρντ και Τζορτζ και να την κάνει... οδηγό για τα επόμενα μεγάλα ματς που έρχονται.

Απέναντι στους Κλίπερς, ο Γιάννης ήταν αποφασισμένος να δείξει ποιος είναι ο MVP, να φανερώσει σε όλους πως μπορεί να πάρει την ευθύνη στα κρίσιμα.

Ο Greek Freak πήρε όλες τις κρίσιμες επιθέσεις των τελευταίων 3 λεπτών και σκόραρε ή κέρδισε φάουλ. Την μοναδική που δεν πήρε πάνω του, την έχασε ο Κόνατον που αστόχησε από κοντά.

Στο 2:38 μείωσε σε 100-99 για τους Μπακς, με έμμεσο τρίποντο, ενώ στο 1:57 με 2 βολές έβαλε μπροστά την ομάδα του με 100-101.

Οι Μπακς εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία των Τζορτζ και Λέοναρντ στις τελευταίες επιθέσεις για να έρθει πάλι ο ηγέτης τους να καρφώσει με μανία για το 100-103 στα 10 δευτερόλεπτα.

The Greek Freak SLAMS IT HOME for the win!! pic.twitter.com/BUG7kLl4SL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 28, 2021