Ο Αντετοκούνμπο «έπιασε» τον... Τζόρνταν σε μια ιδιαίτερη στατιστική κατηγορία! (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ όχι μόνο ήταν εντυπωσιακός με αποτέλεσμα να βρεθεί δύο φορές στο ΤΟΡ-10 της βραδιάς, αλλά τα κατορθώματά του απέναντι στους Κλίπερς του χάρισαν μια θέση δίπλα στον μεγάλο Μάικλ Τζόρνταν!

Συγκεκριμένα αυτό ήταν το 61ο παιχνίδι του με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ! Δηλαδή τα παιχνίδια που μέτρησε τα ίδια στατιστικά και ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.

Ποιοι είναι πάνω από τον Γιάννη; Ο Λεμπρόν Τζέιμς (113), ο Καρλ Μαλόουν (95), ο Ράσελ Ουέστμπρουκ (84), ο Λάρι Μπερντ (81) και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ (71).

Giannis Antetokounmpo now has the same number of career games with 30 points, 10 rebounds and 5 assists as Michael Jordan did in his career. pic.twitter.com/W3zSAhl15K

