Αντετοκούνμπο σε MVP mode: «Νιώθω σαν να βιώνω το μεγαλείο!» (vid)

Με 24 δευτερόλεπτα να μένουν και το παιχνίδι των Μπακς με τους Κλίπερς στον πόντο, ο Αντετοκούνμπο πήρε την μπάλα στα χέρια του. Η ομάδα του Λος Άντζελες του άφησε τον διάδρομο και ο Γιάννης έδειξε σε όλους ποιος είναι.

Έκανε ένα αδιανόητο κάρφωμα και έκλεισε μοναδικά ακόμα μια MVP εμφάνιση. Οι Μπακς πήραν στην νίκη και ο Γιάννης έδειξε από τι υλικό είναι φτιαγμένος.

«Ήταν για την ατομική μου περηφάνεια. Είναι περηφάνεια. Είναι θέμα εγωϊσμού. Προσωπικά λατρεύω να πηγαίνω μέχρι μέσα. Νιώθω το μεγαλείο. Όταν πας κόντρα στους καλύτερους του κόσμου, μέχρι μέσα και προσπαθείς να τους κόψεις και προσπαθούν να κερδίσουν το παιχνίδι, είναι μεγαλείο της στιγμής».

Με τον Γιάννη να είναι απίστευτα ανεβασμένος και οι Μπακς φαίνονται να έχουν αφήσει πίσω τους τις ήττες και να έχουν πλέον άλλο αέρα.

«Όταν χάσαμε 5 ματς, πολλοί πανικοβλήθηκαν. Τώρα κερδίσαμε πέντε και κανείς δεν μιλάει. Έτσι πάει. Το να μπορείς να βγεις από αυτό, αυτό μετράει. Αυτό είναι σημαντικό... δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Μπορεί να χάσουμε 7 ή 10 παιχνίδια. Ελπίζω όχι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά δεν υπάρχει πανικός».

"There's gonna be lows and highs. You just got to keep trying to get better through adversity." pic.twitter.com/Q563BAHGNw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 1, 2021