Στο 1-5 οι Λέικερς: Καλός ο ΛεΜπρον, αλλά χάνονται χωρίς τον Ντέιβις (pics)

Δύσκολα τα πράγματα για τους Λέικερς στα τελευταία παιχνίδια και αν θέλουμε να βρούμε την αιτία, είναι μια, έχει όνομα και είναι εκτός εδώ και έξι ματς. Είναι ο Άντονι Ντέιβις. Οι Τζαζ διέλυσαν τους πρωταθλητές με 89-114 και τα πράγματα δεν δείχνουν καλά για εκείνους.

Στις 15 Φεβρουαρίου ο Άντονι Ντέιβις στην προσπάθειά του να τελειώσει μία φάση - στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο ματς των Νάγκετς με τους Λέικερς - σταμάτησε απότομα και έπιασε τον δεξί αχίλλειο τένοντά του. Όλοι ανησύχησαν πάρα πολύ, οι εξετάσεις τον άφησαν για δύο εβδομάδες έξω και στην επανεξέταση η πληροφόρηση ήταν ότι θα μείνει άλλες 4. Το πρόβλημα όμως στους Λέικερς είναι μεγάλο.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έχει πάρει όλη την ομάδα πάνω του, παίζει πολλά λεπτά, καταπονείται και στο τέλος της ημέρας οι Λέικερς χάνουν κιόλας. Οι Τζαζ είναι ξεκάθαρα η πιο ανεβασμένη ομάδα, όχι μόνο της Δύσης, αλλά και όλου του ΝΒΑ και το απέδειξαν. Η δυναμική που έβγαλαν πάνω στους πρωταθλητές του ΝΒΑ μοιάζει κάπως τρομαχτική.

Οι Λέικερς δεν δείχνουν να έχουν λύσεις στο παρκέ. Η απουσία του Ντέιβις αποδυναμώνει εντελώς την ομάδα του. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο ματς κόντρα στην Γιούτα, μόλις 3 παίκτες ήταν διψήφιοι. Μόλις τρεις. Ο Τζείμς, ο Μόρις και ο Χάρελ. Κανείς άλλος δεν βοήθησε. Όλοι έμειναν στα ρηχά και δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Σρέντερ είναι και αυτός εκτός, που κάνεις τις απώλειες ακόμα πιο σημαντικές, αλλά η κατάσταση πλέον αρχίζει και γίνεται ανησυχητική, κυρίως για το πόσο σημαντικός είναι ο Άντονι Ντέιβις.

Οι Λέικερς έκαναν την 4η συνεχόμενη ήττα τους και μάλιστα με κακή εμφάνιση, δείχνοντας ότι βυθίζονται όλο και πιο πολύ και κυρίως χάνοντας σε αυτοπεποίθηση. Η κατάσταση του Ντέιβις θα επανεκτιμηθεί μετά τις 10 Μάρτη και αυτό μόνο φόβο μπορεί να γεμίσει άπαντες στο Λος Άντζελες.

Four straight losses for the Lakers pic.twitter.com/hXUMq8oM9G — Bleacher Report (@BleacherReport) February 25, 2021

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ

Τίποτα δεν φαίνεται καλό για τους Λέικερς αυτή την στιγμή. Είναι στο 1-5 χωρίς τον Ντέιβις, ο ΛεΜπρον παίζει πάρα πολλά λεπτά και χάνουν κιόλας. Είναι αδιαμφισβήτητο το πόσο σημαντικός είναι ο AD. Είναι εξαιρετικός σε άμυνα και επίθεση και πλέον είναι ξεκάθαρο το τι έχει κάνει για τους Λέικερς. Η προσφορά του στο περσινό πρωτάθλημα ήταν εξαιρετικά σημαντική και ίσως κάποιοι το συνειδητοποιούν τώρα.

Το ερώτημα που γεννάτε είναι αν οι Λέικερς δεν είναι αρκετά καλοί χωρίς τον Ντέιβις στο παρκέ. Και η απάντηση είναι ότι... δεν είναι. Οι πρωταθλητές είναι αυτοί που είναι γιατί έχουν τον ΛεΜπρον και τον Ντέιβις. Ίσως ποτέ να μην πήρε τα credits που του άξιζαν για όσα έχει κάνει για τους Λέικερς, αφού η σκιά του ΛεΜπρον είναι πολύ βαριά, αλλά πλέον είναι ξεκάθαρο. Ο «Βασιλιάς» στα 36 του και μόνος του, μοιάζει να μην μπορεί να τραβήξει μια ομάδα πρωταθλητισμού. O Τζέιμς έχει κουραστεί, σουτάρει με πολύ κακό ποσοστό στα τελευταία παιχνίδια και δεν δείχνει ούτε αυτός ικανός να τραβήξει την ομάδα του, μόνος του.

“The doctor said two more weeks and I’m good bro.” pic.twitter.com/UsBdOHjAXO — SportsNation (@SportsNation) February 25, 2021

Παρόλο, που ο ίδιος τονίζει συνέχεια ότι δεν χρειάζεται ξεκούραση, στο παρκέ φαίνεται ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι πολύ μεγάλο και ίσως πάνω από τις δυνάμεις του. Οι κριτικές τσακίζουν τον ΛεΜπρον, αλλά ίσως να φαίνεται ότι ο AD δεν έχει πάρει όσα εύσημα αξίζει. Η απουσία του κάνει θόρυβο για τους Λέικερς. Περνάνε δύσκολα και στις δύο άκρες του παρκέ και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από την ημέρα που πήγε στο Λος Άντζελες μεταμόρφωσε την ομάδα του και την έφτασε μέχρι τον τίτλο.

Η βοήθεια του ήταν εξαιρετικά σημαντική, αλλά ποτέ δεν παραπονέθηκε ή βγήκε πιο μπροστά από τον ΛεΜπρον. Οι Λέικερς θυσίασαν πολλά για να τον αποκτήσουν, εκείνος χάλασε την σχέση του με τον κόσμο στην Νέα Ορλεάνη, αλλά από την πρώτη στιγμή έδειξε πόσο σημαντικός παίκτης είναι.

Η ανάγκη του πλέον είναι επιτακτική. Οι Λέικερς έδειξαν ξεκάθαρα ότι δεν είναι η ίδια ομάδα όταν λείπει ο ένας εκ των δύο ηγετών τους και πλέον το βλέπει και όλος ο κόσμος. Ο Ντέιβις είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης και ας μην καυχιέται γι' αυτό. Όσα κάνει στο παρκέ δεν βρίσκονται και σίγουρα δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο ΛεΜπρον. Ίσως η πραγματικότητα να τους «χτύπησε» όλους λίγο βαριά, αλλά μπορεί και να εκτιμήσουν ένα πολύτιμο κομμάτι τους λίγο παραπάνω.