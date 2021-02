Λέικερς: Ο Ντέιβις λείπει, ο ΛεΜπρον «λιώνει» στο παρκέ και το πρώτο σερί ηττών είναι γεγονός! (pics)

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος οι Λέικερς περνούν την πρώτη μεγάλη κρίση τους. Κόντρα στους Ουίζαρντς έκαναν ακόμα μια ήττα, παίζοντας και πάλι παράταση. Τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν και οι τρεις ήττες σερί το δείχνουν αυτό.

Για πρώτη φορά, μετά την περσινή σεζόν δείχνουν σημάδια αδυναμίας, έκαναν τρεις συνεχόμενες ήττες και ακολουθεί ταξίδι, για να αντιμετωπίσουν τους Τζαζ, που πραγματικά τρομάζουν με όσα κάνουν στο παρκέ. Είναι φανερό ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και γίνονται δυσκολότερα με τον Άντονι Ντέιβις εκτός.

Ο άσος των Λέικερς τραυματίστηκε έμεινε εκτός δύο εβδομάδες και μετά την επανεξέταση θα μείνει για άλλες τέσσερις με τα δεδομένα να γίνονται πάρα πολύ δύσκολα, αφού ο ΛεΜπρον δέχεται τεράστια πίεση. Η ομάδα του Λος Άντζελες παίζει παρατάσεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ο ΛεΜπρον στα 36 του παίζει πάρα πολλά λεπτά και δεν έχει την δυνατότητα να πάρει ανάσες.

«Όλη αυτή η ιστορία πως χρειάζομαι και άλλη ξεκούραση... Δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν το πιστεύω. Όλοι θέλουμε ξεκούραση διάολε. Αλλά είμαι εδώ για να δουλέψω, να χτυπήσω την κάρτα μου κα να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου», σχολίασε ο Τζέιμς αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Ο ίδιος, προφανώς, αρνείται ότι παίζει ρόλο ο χρόνος που βρίσκεται στο παρκέ, αλλά και πάλι βλέποντας τα δεδομένα, σίγουρα κάτι έχει αρχίσει να προβληματίζει.

The Lakers have lost four out of their last five games.

vs. Wizards 127-124 L

vs. Heat 96-94 L

vs. Nets 109-98 L

vs. Timberwolves 112-104 W

vs. Nuggets 122-105 L pic.twitter.com/xTyou0RqSZ

