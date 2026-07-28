O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα γυρίσει στα... παλιά σχετικά με τη θέση που θα τον χρησιμοποιούν οι Σίξερς.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού μετέφερε τα ταλέντα του στην πόλη της αδελφικής αγάπης και ανακοινώθηκε την Δευτέρα. Η... μετακόμιση του «βασιλιά» στη Φιλαδέλφεια έφερε ραγδαία αύξηση στις τιμές για ένα «μαγικό» χαρτάκι από τους οπαδούς των Σίξερς, ενώ η μετακίνηση του θα επηρεάσει και ολόκληρη την πόλη.

Σύμφωνα με την Τhe Boyd Company, η πρώτη σεζόν του King James με τους Σίξερς προβλέπεται να παράγει 250–430 εκατομμύρια δολάρια σε περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα για τη Φιλαδέλφεια. Μάλιστα ο Λεμπρόν θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια.

Πάντως σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια θα επιστρέψει στις συνήθειες του 2020, τότε που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ο insider τόνισε πως ο Βασιλιάς αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του χειριστή της μπάλας και να παράσει αρκετό χρόνο στη θέση «1». Έπαιξε ως πόιντ γκαρντ κατά τη σεζόν 2019-20 και ήταν πρώτος στη λίγκα σε ασίστ με 10.2 ανά αγώνα.

Άλλωστε είναι ένας από τους κορυφαίους στο να διαβάζει την κάθε φάση, έχοντας εκπληκτικό μπασκετικό I.Q. Όλοι περίμεναν πως θα ξεκινά στο «4», με τους Μάξεϊ, Ετζκομπ και Μπράουν να είναι στην περιφέρεια και τον Εμπίντ σαν σέντερ. Ωστόσο οι Σίξερς δείχνουν να έχουν άλλα σχέδια.

