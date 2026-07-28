ΛεΜπρόν Τζέιμς: Επιστρέφει στην θέση που κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2020
O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού μετέφερε τα ταλέντα του στην πόλη της αδελφικής αγάπης και ανακοινώθηκε την Δευτέρα. Η... μετακόμιση του «βασιλιά» στη Φιλαδέλφεια έφερε ραγδαία αύξηση στις τιμές για ένα «μαγικό» χαρτάκι από τους οπαδούς των Σίξερς, ενώ η μετακίνηση του θα επηρεάσει και ολόκληρη την πόλη.
Σύμφωνα με την Τhe Boyd Company, η πρώτη σεζόν του King James με τους Σίξερς προβλέπεται να παράγει 250–430 εκατομμύρια δολάρια σε περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα για τη Φιλαδέλφεια. Μάλιστα ο Λεμπρόν θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια.
Πάντως σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια θα επιστρέψει στις συνήθειες του 2020, τότε που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
Ο insider τόνισε πως ο Βασιλιάς αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του χειριστή της μπάλας και να παράσει αρκετό χρόνο στη θέση «1». Έπαιξε ως πόιντ γκαρντ κατά τη σεζόν 2019-20 και ήταν πρώτος στη λίγκα σε ασίστ με 10.2 ανά αγώνα.
Άλλωστε είναι ένας από τους κορυφαίους στο να διαβάζει την κάθε φάση, έχοντας εκπληκτικό μπασκετικό I.Q. Όλοι περίμεναν πως θα ξεκινά στο «4», με τους Μάξεϊ, Ετζκομπ και Μπράουν να είναι στην περιφέρεια και τον Εμπίντ σαν σέντερ. Ωστόσο οι Σίξερς δείχνουν να έχουν άλλα σχέδια.
LeBron James is expected to take on primary ball-handling duties for the 76ers, per @ShamsCharania 🔥— Bleacher Report (@BleacherReport) July 27, 2026
James played point guard during the 2019-20 season and led the league in assists with 10.2 per game 👀🏆 pic.twitter.com/b8e98oT4IZ
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