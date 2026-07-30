Ντόντσιτς: Θα φιλοξενήσει τους παίκτες των Λέικερς στη Σλοβενία για την έναρξη της προετοιμασίας!
Ηγετική... κίνηση από τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος προσκάλεσε του συμπαίκτες του από τους Λέικερς στη Σλοβενία.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ του ESPN, Ντέιβ ΜακΜέναμιν, o Σλοβένος «σταρ» των «λιμνανθρώπων» αναμένεται να φιλοξενήσει τους συμπαίκτες του για ένα τετραήμερο minicamp τον Αύγουστο.
Το πρόγραμμά τους θα περιλαμβάνει προπονήσεις, γκολφ και τουρισμό στη Λιουμπλιάνα, καθώς και γνωριμίες πριν από το training camp.
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Σίγουρα αυτή η κίνηση, δείχνει την ηγετική ικανότητα που έχει ο Λούκα Ντόντσιτις, που κάνει τα πάντα για το καλό της ομάδας του, μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Luka Doncic is hosting the entire Los Angeles Lakers roster in Slovenia for a four-day minicamp in August, a source close to the Lakers told ESPN. The itinerary will include workouts, golf and some Ljubljana tourism and bonding ahead of training camp.— Dave McMenamin (@mcten) July 29, 2026
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