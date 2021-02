Ντουράντ-Χάρντεν-Ίρβινγκ: Πρώτη φορά 3 παίκτες των Νετς σε All Star Game! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνουν τη φετινή σεζόν οι Ντουράντ, Χάρντεν και Ίρβινγκ.

KD και Uncle Drew θα είναι βασικοί στο Αll Star Game, ενώ ο Μούσιας θα είναι αναπληρωματικός.

Με αυτόν τον τρόπο οι Νετς θα έχουν 3 παίκτες τους σε All Star Game για πρώτη φορά στην ιστορία. Φυσικά δεν θέλουν να μείνουν σε αυτό, αλλά στόχος τους είναι να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα.

Kevin Durant, Kyrie Irving & James Harden were all named to the All-Star game.

This is the first time since the Nets joined the NBA in 1976-77 that they have 3 All-Star selections pic.twitter.com/34ddNypz9x

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 24, 2021