Γκριν: «Αυτά είναι μαλ…ες, το ΝΒΑ πρέπει να προστατεύσει τους παίκτες»! (vid)

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο Αντρέ Ντράμοντ είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή, οι Καβαλίερς δεν τον χρησιμοποίησαν στον αγώνα με τους Ουόριορς και ο Ντρέιμοντ Γκριν ζήτησε από το ΝΒΑ να προστατεύσει τους παίκτες1

«Θέλω να μιλήσω για κάτι που με ενοχλεί πραγματικά! Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των παικτών σε αυτή τη λίγκα. Το να βλέπεις, για παράδειγμα τον Αντρέ Ντράμοντ να μην παίζει και να βλέπει τον αγώνα με πολιτικά επειδή η ομάδα του θέλει να τον κάνει trade… Αυτό είναι μαλ…ες! Μια ομάδα μπορεί να βγει και να πει πως θέλει να ανταλλάξει έναν παίκτη. Αυτός ο παίκτης μπορεί να… αρρωστήσει! Να μην είναι επαγγελματίας. Δεν θα είναι καλός στα αποδυτήρια. Αυτός καταλήγει να είναι το πρόβλημα. Είδαμε στο παρελθόν περιπτώσεις όπως ο Χάρισον Μπαρνς και ο ΝτεΜάρκους Κάζινς. Εγώ πάλι τιμωρήθηκα επειδή είπα την άποψή μου. Και μας ζητάτε να μείνουμε επαγγελματίες. Από ένα σημείο και μετά, η λίγκα πρέπει να προστατεύσει τους παίκτες από τέτοιες στιγμές… αμηχανίας».

Draymond calls out the NBA's double standard for players who request a trade vs. teams who sit a player in order to trade them pic.twitter.com/nKcbKvA2MM

