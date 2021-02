ΝΒΑ: Οι Καβαλίερς στέλνουν τον Ντράμοντ στους Ράπτορς! (pic)

O 27χρονος σέντερ δεν υπολογίζεται από τους Καβαλίερς ενώ δεν πρόκειται να αγωνιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του σε άλλη ομάδα μέσω trade.

Από τη στιγμή που οι Καβς θέλουν να καθιερώσουν τον Τζάρετ Άλεν ως βασικό σέντερ, ο Ντράμοντ είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή.

Όπως μάλιστα αναφέρει ο Shams Charania, οι Καβς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους Ράπτορς για να ολοκληρωθεί το trade. Ο Ντράμοντ μετράει φέτος 17.5 πόντους και 13.5 ριμπάουντ μ.ό.

The Raptors and Cavaliers are engaged in active talks on potential Andre Drummond deal to Toronto/Tampa, per sources.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 15, 2021