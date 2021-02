Νετς: Όλοι οι βασικοί είχαν 15+ πόντους για πρώτη φορά μετά το 1999! (pic)

Ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε την κορυφαία εμφάνιση του στη δημιουργία με τη φανέλα των Νετς, αφού μοίρασε 16 ασίστ.

Το Μπρούκλιν.. σκόρπισε τους Ουόριορς, σε ένα ματς που υπήρχε πολυφωνία στους βασικούς του.

Για πρώτη φορά μετά το 1999, η πεντάδα των Νετς είχε 15+ πόντους. Τότε το είχαν κάνει οι Μάρμπουρι, Γκιλ, Μπάρελ, Βαν Χορν και Φέικ, ενώ τώρα το έπραξαν οι Ντουράντ (20), Χάρις (15), Ίρβινγκ (23), Χάρντεν (19)και Μπράουν (18).

Tonight was the first time all 5 Nets starters scored 15+ points in a regulation game since April 16, 1999 against the SuperSonics.

The lineup that day featured Stephon Marbury, Kendall Gill, Scott Burrell, Keith Van Horn and Jamie Feick. pic.twitter.com/qf4Epafhrm

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 14, 2021