Χάρντεν: Δεύτερη 15άρα στις ασίστ φέτος, στον... δρόμο του Ντερόν Ουίλιαμς! (pic)

Συνεχίζει το ρεσιτάλ του στις ασίστ ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Νετς όπου μοιράζει 15 ασίστ σε 2 παιχνίδια μέσα στη σεζόν μετά τον Ντερόν Ουίλιαμς το 2012.

Ο Χάρντεν είχε και το 20 ματς της καριέρας του κόντρα στους Ουόριορς με 15 πόντους και 15 ασίστ και από τότε που μπήκε στο ΝΒΑ, βρίσκεται στην 5η θέση της λίστας.

James Harden is the first Nets player with multiple 15 assist games in a season since Deron Williams (2) in the 2011-12 season.

Harden notched his 20th career game with 15 points & 15 assists.

Since Harden entered the league in 2009 that is 5th-most in NBA during that span. pic.twitter.com/VVta9lBkrh

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 14, 2021