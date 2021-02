Τζαζ: Κυκλοφορία μπάλας και spacing δείχνουν γιατί είναι η κορυφαία ομάδα στο ΝΒΑ! (vid)

Το... τρένο των Τζαζ δεν σταμάτησε ούτε κόντρα στους Μπακς, αφού οι Μορμόνοι... εκτέλεσαν και την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στέλνοντας μήνυμα σε ολόκληρο το ΝΒΑ

Οι Τζαζ πλέον μετράνε 17 νίκες στα τελευταία 18 ματς και βρίσκονται στο 21-5, κάνοντας το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία τους, ενώ έχουν και το κορυφαίο ρεκόρ στη λίγκα.

Απέναντι στο Μιλγουόκι έβγαλαν μια φάση που δείχνει μέχρι ένα βαθμό γιατί είναι πρώτοι. Έκρυψαν την μπάλα με απίθανη κυκλοφορία και το τρίποντο του Ινγκλς την εμφάνισε στο καλάθι του Μιλγουόκι, ενώ είχαν υπέροχο spacing.

The Jazz are just playing around now pic.twitter.com/dNhNGNSUww

