Ντελόντε Ουέστ: Βρήκε δουλειά και αλλάζει τη ζωή του (pic)

Ο ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν, «τράβηξε» απότομα τον Ντελόντε Ουέστ από το σκοτάδι του. Ήθελε να τον σώσει, πριν να είναι αργά. Η εικόνα του άλλοτε ΝΒΑερ, άστεγου να ζητάει χρήματα και να δέχεται χτυπήματα προκάλεσε σοκ. Ο Κιούμπαν το είπε και το έκανε. Τον βοήθησε. Τον πήγε σε ένα κέντρο θεραπείας.

Και αυτό άλλαξε τη ζωή του Ουέστ. Πλέον, εργάζεται σε αυτό το κέντρο. Και βοηθάει άλλους που το έχουν ανάγκη. Την ίδια στιγμή, ο Κιούμπαν κατάφερε να επανενώσει τον πρώην αθλητή με τη μητέρα του. Και από τον Σεπτέμβριο που έγινε αυτό, οι δυο τους διατηρούν επαφή.

Update on Delonte West: West now has a job at the Rebound therapy center in Florida, which is the rehab facility he attended.

Dallas Mavericks owner Mark Cuban reunited West with his mother in September and has stayed in close contact.

