- Σίξερς - Νικς: 98-93
- Σανς - Νάγκετς: 120-127
- Τίμπεργουλβς - Κλίπερς: 127-101
- Ράπτορς - Μάτζικ: 114-121
- Νετς - Πίστονς: 94-110
- Σέλτικς - Μπουλς: 125-111
Με κορυφαίο τον Στεφ Κάρι, οι Γουόριορς επικράτησαν με 112-95 των Λέικερς και ξεκίνησαν με το... δεξί τις υποχρεώσεις τους στο NBA Cup.
Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ και...οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Λούκα Ντόντσιτς με 37 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 15-38, 53-53, 85-80, 112-95
Σίξερς - Νικς: 98-93
Οι Σίξερς επικράτησαν των Νικς με 98-93 και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στο NBA Cup.
Η ομάδα από τη Φιλαδέλφεια είχε σε εξαιρετική μέρα τον Μάξεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 21π. πέτυχε ο Σίμονς.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπράνσον με 24πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-21, 53-45, 77-69, 98-93
Σανς - Νάγκετς: 120-127
Με τον Μάρεϊ να κάνει πράγματα και... θαύματα, οι Νάγκετς επικράτησαν των Σανς με 127-120.
Ο Καναδός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, με 39 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.
Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπρίτζες με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 37-32, 67-71, 93-103, 120-127
Μάβερικς - Ρόκετς: 116-111
Τίμπεργουλβς - Κλίπερς: 127-101
Ράπτορς - Μάτζικ: 114-121
Νετς - Πίστονς: 94-110
Σέλτικς - Μπουλς: 125-111
Γουίζαρντς - Χόρνετς: 95-79
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