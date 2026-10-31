Γουόριορς - Λέικερς 112-95: Ο Κάρι... πλήγωσε τον Ντόντσιτς ευρωπαϊκή νίκη για τους Σίξερς και τους Γουίζαρντς

Παναγιώτης Αρταβάνης
Οι Γουόριορς επικράτησαν με 112-95 των Λέικερς, με τον Στεφ Κάρι να πετυχαίνει 31 πόντους.

Με κορυφαίο τον Στεφ Κάρι, οι Γουόριορς επικράτησαν με 112-95 των Λέικερς και ξεκίνησαν με το... δεξί τις υποχρεώσεις τους στο NBA Cup.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ και...οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Λούκα Ντόντσιτς με 37 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 15-38, 53-53, 85-80, 112-95

 

Σίξερς - Νικς: 98-93

Οι Σίξερς επικράτησαν των Νικς με 98-93 και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στο NBA Cup.

Η ομάδα από τη Φιλαδέλφεια είχε σε εξαιρετική μέρα τον Μάξεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 21π. πέτυχε ο Σίμονς.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπράνσον με 24πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-21, 53-45, 77-69, 98-93

Σανς - Νάγκετς: 120-127

Με τον Μάρεϊ να κάνει πράγματα και... θαύματα, οι Νάγκετς επικράτησαν των Σανς με 127-120.

Ο Καναδός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, με 39 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπρίτζες με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-32, 67-71, 93-103, 120-127


Μάβερικς - Ρόκετς: 116-111

Τίμπεργουλβς - Κλίπερς: 127-101

Ράπτορς - Μάτζικ: 114-121

Νετς - Πίστονς: 94-110

Σέλτικς - Μπουλς: 125-111


Γουίζαρντς - Χόρνετς: 95-79

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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