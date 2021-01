Nτουράντ: «Ήταν διασκεδαστικό να παίζεις με Χάρντεν στην Οκλαχόμα» (pic)

Ο Τζέιμς Χάρντεν είναι και επίσημα παίκτης των Νετς, σε απίθανη... βόμβα στο ΝΒΑ.

Ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε για τον Μούσια με τον οποίο συνεργάστηκαν και στους Θάντερ από το 2009 μέχρι το 2012.

Όταν ρωτήθηκε για τη συνύπαρξη τους στην Οκλαχόμα, απάντησε: «Ήταν διασκεδαστικό».

Σίγουρα η τριάδα Ντουράντ-Χάρντεν-Ίρβινγκ είναι εκ των πιο ταλαντούχων στην ιστορία του ΝΒΑ;

Kevin Durant said that he would talk about James Harden "another time" after the trade was finalized.

When asked about playing with Harden in OKC: "It was fun."

— Malika Andrews (@malika_andrews) January 14, 2021