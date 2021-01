Νετς: Επίσημη η «βόμβα» Χάρντεν! (pic)

Οι Νετς έκαναν all in, φέρνοντας τον Τζέιμς Χάρντεν στο Μπρούκλιν και δημιουργώντας μια φοβερή big 3 μαζί με Κάιρι Ίρβινγκ και Κέβιν Ντουράντ.

Πλέον η μετακίνηση είναι επίσημη όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Στιβ Νας και όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα της τριάδας στο παρκέ.

Αυτό που περίμενουν όλοι είναι να διαπιστώσουν αν στο Μπρούκλιν θα δούμε περισσότερο μπάσκετ ή η τρέλα.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have acquired six-time All-NBA first teamer and eight-time NBA All-Star James Harden.https://t.co/tkh5dCKi5F

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021