Αντετοκούνμπο: Έφτασε τα 20 triple double ο Γιάνναρος (vid)

Μπορεί το triple double να είναι όνειρο για πολλούς παίκτες, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πετυχαίνει σχετικά εύκολα. Ο Έλληνας φόργουορντ κατάφερε απέναντι στους Πίστονς και στη νίκη των Μπακς με 110-101 να φτάσει τα 20 triple double στην καριέρα του. Συγκεκριμένα ο Greek Freak είχε σε 33 λεπτά συμμετοχής, 22 πόντους με 5/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα (ανέβηκε μάλιστα στην 10η θέση των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στους Μπακς με 325) και 6/10 βολές. Επίσης κατέβασε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 10 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και έριξε και 3 τάπες.

Giannis Antetokounmpo tonight:

22 PTS

10 REB

10 AST

2 STL

3 BLK

It's the 20th triple-double of Antetokounmpo's career, the most in @Bucks history. In fact, he has one more triple-double than the next three-closest players combined. pic.twitter.com/G2cKli43Nr

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 14, 2021