Αντετοκούνμπο: Στην 10η θέση των Μπακς με 325 τρίποντα ο Γιάννης (vids)

Μπορεί όταν ακούμε για Γιάννη Αντετοκούνμπο στο μυαλό μας να έρχονται τα καρφώματα, οι τάπες και τα ντράιβ, ωστόσο ο Έλληνας φόργουορντ τα καταφέρνει και έξω από την γραμμή του τριπόντου. Μάλιστα με τα 2 που πέτυχε (είχε 2/2 στο ημίχρονο) κόντρα στους Πίστονς έγραψε την δική του ιστορία καθώς έφτασε τα 325 και βρίσκεται πλέον στην 10η θέση με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία των Μπακς, ξεπερνώντας τον Ντελφίνο.

Giannis Antetokounmpo has tied Carlos Delfino for 10th on the Bucks All-Time three pointers list with 325.#FearTheDeer pic.twitter.com/ZhshmGOgSe

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 14, 2021