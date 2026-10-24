Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 36 πόντους και τα 12 ριμπάουντ, όμως οι Χιτ δεν απέφυγαν την ήττα με 128-111 από τους Πίστονς, που έκαναν το 2/2 στη σεζόν, αφήνοντας το Μαϊάμι στο 0-2.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τη δεύτερη σερί ήττα των Μαϊάμι Χιτ από τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 128-111.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ γέμισε τη στατιστική του με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά η ομάδα του δεν βρήκε τις λύσεις για να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων της. Οι Πίστονς μπήκαν πιο δυνατά στο παρκέ και φρόντισαν να επιβάλουν από νωρίς τους δικούς τους όρους. Με μεγαλύτερη συνοχή στο παιχνίδι τους, πήραν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και διατήρησαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, χωρίς να επιτρέψουν στο Μαϊάμι να διεκδικήσει ουσιαστικά την ανατροπή.

Από την πλευρά του, ο Αντετοκούνμπο πάλεψε σε κάθε κατοχή και αποτέλεσε την κυριότερη επιθετική απειλή των Χιτ. Σε 33 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 36 πόντους με 15/26 σουτ εντός παιδιάς, 1/3 τρίποντα και 5/8 βολές, ενώ μάζεψε 6 επιθετικά ριμπάουντ από τα συνολικά 12 που κατέγραψε. Παράλληλα, είχε 2 κλεψίματα και μία τάπα, σε μια γεμάτη εμφάνιση που δεν συνοδεύτηκε από το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Ντέιβιον Μίτσελ προσπάθησε να δώσει επιθετικές λύσεις στο πλευρό του Έλληνα φόργουορντ, προσθέτοντας 18 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11. Αντίθετα, ο Μπαμ Αντεμπάγιο έμεινε στους τέσσερις πόντους, με τους Χιτ να μην καταφέρνουν να βρουν την απαραίτητη ισορροπία στις δύο πλευρές του παρκέ. Για το Ντιτρόιτ, ο Τζον Κόλινς με 23 πόντους και ο Πολ Ριντ με 19 έδωσαν σημαντικές λύσεις,.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-41, 53-65, 80-103, 11-128