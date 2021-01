Ο Λούκα Ντόντσιτς κάνει πράματα και θάματα. Και είναι μόλις 21 ετών! Θα γίνει 22 στις 28 Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε μπορεί να καυχιέται πως προτού φτάσει στα 22 είναι ο αθλητής με τα περισσότερα ματς στο ΝΒΑ με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ! Η εμφάνιση απέναντι στο Ντένβερ (38π., 9 ριμπ., 13 ασίστ, 4 κλεψ.) ήταν η 19η στη σχετική κατηγορία.

Με τον Σλοβένο γκαρντ να έχει 8 παραπάνω ματς με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ από κάθε άλλο παίκτη του ΝΒΑ, πριν κλείσει τα 22 χρόνια ζωής!

Luka Doncic was last night:

Doncic now has 19 career games with at least 30 points, 10 assists, and five rebounds, eight more than any other player in NBA history before his 22nd birthday. pic.twitter.com/Z69Jl6xT0n

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 8, 2021