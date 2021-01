Ντόντσιτς: Πήρε μέρος στους τελευταίους 29 από τους 38 πόντους των Μάβερικς! (pic)

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ πήρε μέρος στους τελευταίους 29 από τους 38 πόντους των Ντάλας Μάβερικς, με τους οποίους έφτασαν στο «διπλό» μέσα στο Κολοράντο.

Είτε σκοράροντας, είτε μοιράζοντας, ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε την αντεπίθεσή του στα τελευταία 7:38 λεπτά του αγώνα έχοντας το 76% των πόντων της ομάδας του. Στο ίδιο διάστημα οι Νάγκετς σκόραραν 29 πόντους.

Luka Doncic scored or assisted on 29 of the Mavericks last 38 points of the game (76%), beginning with his assist at the 7:38 mark of the 4th quarter.

The Nuggets scored 29 points as a team during that span. pic.twitter.com/t2MAeJfYFr

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 8, 2021