Ντόντσιτς για το ότι ο ΛεΜπρον ήθελε να τον υπογράψει για το παπούτσι του: «Ένιωσα ξεχωριστός» (vid)

Πριν από λίγο καιρό ο ΛεΜπρον Τζέιμς είχε παραδεχθεί ότι ήθελε να ξεκινήσει δική του σειρά παπουτσιών, μέσα στην Nike και ήθελε τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο πρώτος που θα υπέγραφε μαζί του.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, αλλά και μόνο που το παραδέχτηκε ο ΛεΜπρον σημαίνει πολλά για τον νεαρό Σλοβένο.

«Ένιωσα ξεχωριστός, είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστός. Δεν το ήξερα πριν. Κάποιος μου το έστειλε. Έτσι το έμαθα. Είναι κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω», σχολίασε ο Λούκα.

“I felt special. ... It’s something I can’t explain.”@luka7doncic on hearing LeBron James wanted to sign him to a shoe deal @brkicks

