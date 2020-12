Ο ΛεΜπρον ήθελε να αρχίσει προσωπική συλλογή παπουτσιών με πρώτο παίκτη τον Ντόντσιτς! (vid)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον Λούκα Ντόντσιτς και το αποκάλυψε, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο «Βασιλιάς» παραδέχτηκε ότι ήθελε να ξεκινήσει δική του εταιρεία, μέσα στην Nike και το πρώτο πρόσωπο που θα ήθελε να υπογράψει ήταν ο νεαρός άσος του Ντάλας.

«Ο Λούκα είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες στο ΝΒΑ σήμερα. Για τον απλό λόγο ότι ο τρόπος που παίζει, είναι αυτός που αγαπώ εγώ να παίζω. Πρώτα η ομάδα, να παίζεις με ολους, αν με προκαλέσεις να σκοράρω, θα σκοράρω. Θα σκοράρω και θα συμπεριλάβω και όλους στο παιχνίδι.

Όταν ο Λούκα βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Nike και δοκίμαζε εταιρείες ήθελα να ξεκινήσει μία Team Lebron και να έχω τον Λούκα ως τον πρώτο που θα υπέγραφε. Αυτό ήθελα, αλλά οι άνθρωποι της Nike δεν ήταν έτοιμοι, προφανώς, αφού πήγε στην Jordan. Δ

εν ξέρω αν το ξέρει, αλλά θα το μάθει τώρα. Ήθελα ο Λούκα να είναι η πρώτη υπογραφή με την Team Lebron, δεν έγινε αλλά έμεινε κάτω από την ίδια ομπρέλα. Τόσο πολύ τον πιστεύω»

Here’s the clip. Not bad for guy who “shouldn’t be a lottery pick” https://t.co/o4BQuaB8wy pic.twitter.com/hqdkzP6X4l

