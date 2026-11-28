NBA: Συνεχίζει να «μαγεύει» ο Κούπερ Φλαγκ - Η φανταστική του εμφάνιση κόντρα στους Σανς
Στην καλύτερή τους κατάσταση από την αρχή της σεζόν βρίσκονται οι Μάβερικς. Το Ντάλας έχει πετύχει πέντε διαδοχικές νίκες στο NBA, με πιο πρόσφατη αυτή κόντρα στους Σανς, με 113-109, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 12-7.
Το παιχνίδι με το Φοίνιξ δεν ήταν εύκολο και χρειάστηκε μία ανατροπή στο τελευταίο λεπτό, σε ένα ματς που μάλιστα, απουσίαζε ο Κάιρι Ίρβινγκ. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ήταν ο περσινός rookie της σεζόν και ένας παίκτης που φαίνεται πως έχει όλα τα προσόντα, να γράψει τη δική του ιστορία.
Ο λόγος για τον Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος ήταν καταπληκτικός και εντυπωσίασε άπαντες με την εμφάνισή του. Ο νεαρός γκαρντ/φόργουορντ, αγωνίστηκε για 42 λεπτά και είχε 34 πόντους (7/8 βολές, 12/23 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ και 2 λάθη.
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Ο Φλαγκ έδειξε για μία ακόμη φορά το τι είναι ικανός να κάνει, με τα νούμερά του φέτος να είναι εξαιρετικά, καθώς έχει μέσο όρο 24.8 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ ανά 24.8 λεπτά συμμετοχής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Cooper Flagg recorded 34 points, 7 rebounds, 8 assists, 5 steals and 4 blocks in tonight's comeback win over the Suns. Flagg became the first player since at least 1973-74 (when steals and blocks were first recorded) to notch his stat line (34-7-8-5-4) in a game. https://t.co/AeNhcB84JQ— Mavs PR (@MavsPR) November 28, 2026
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