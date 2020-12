Χάρντεν: Το ΝΒΑ και οι Ρόκετς ερευνούν για την επίσκεψη στο στριπ κλαμπ, κίνδυνος να χάσει την πρεμιέρα

Το ΝΒΑ δεν ενδιαφέρεται για τα γούστα των παικτών του. Σε καιρό πανδημίας, ωστόσο, όλα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Το νέο βίντεο από την επίσκεψη του Τζέιμς Χάρντεν σε ένα στριπ κλαμπ, προκάλεσε συναγερμό στο ΝΒΑ. Η λίγκα, σε συνεργασία με τους Ρόκετς αναζητεί αν το βίντεο είναι πρόσφατο. Αν είναι, τότε ο Χάρντεν έχει παραβιάσει το πρωτόκολλο υγείας για την covid-19 και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην πρεμιέρα των Ρόκετς απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Source: Rockets are working with NBA office to review video of James Harden at a strip club. If the video circulating on social media is verified to be recent, it is a violation of league's COVID protocols, which would put Harden's availability for tonight's opener in jeopardy.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 23, 2020