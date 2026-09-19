Οι Άμεν και Άουσαρ Τόμπσον έγιναν τα πρώτα δίδυμα αδέρφια στην ιστορία του NBA που εξασφάλισαν συμβόλαιο αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων έκαστος.

Οι Άμεν και Άουσαρ Τόμπσον κατάφεραν κάτι που δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία του NBA, καθώς έγιναν τα πρώτα δίδυμα αδέρφια που εξασφάλισαν από ένα συμβόλαιο αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων έκαστος.

Η αρχή έγινε από τον Άμεν Τόμπσον, ο οποίος συμφώνησε με τους Χιούστον Ρόκετς για επέκταση διάρκειας πέντε ετών, συνολικής αξίας 208 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγες εβδομάδες αργότερα ήρθε και η σειρά του Άουσαρ Τόμπσον να εξασφαλίσει το δικό του νέο συμβόλαιο. Ο φόργουορντ των Ντιτρόιτ Πίστονς έδωσε τα χέρια με την ομάδα του για πενταετή επέκταση, η οποία θα του αποφέρει συνολικά 155 εκατομμύρια δολάρια, με το συμβόλαιο να είναι πλήρως εγγυημένο.

Twins Ausar and Amen Thompson are now the first pair of brothers in NBA history to each receive a $100 million deal. They have signed for a total of $363 million this offseason. https://t.co/P4PDjD4BTN September 18, 2026

Η νέα συμφωνία του Άουσαρ έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα σημαντική σεζόν σε ατομικό επίπεδο. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο τερμάτισε στην τρίτη θέση της ψηφοφορίας για το βραβείο του Defensive Player of the Year, ενώ ήταν πρώτος σε κλεψίματα ανά αγώνα σε ολόκληρο το NBA. Παράλληλα, κατέγραψε συνολικά 215 κλεψίματα και τάπες, αριθμός που τον έφερε στην τρίτη θέση της σχετικής επίδοσης.

Με τις δύο συμφωνίες να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην ίδια offseason, οι δίδυμοι Τόμπσον έχουν πλέον συμβόλαια που φτάνουν αθροιστικά τα 363 εκατομμύρια δολάρια. Ο Άμεν και ο Άουσαρ, που επιλέχθηκαν διαδοχικά στο Νο. 4 και το Νο. 5 του Draft του 2023, αντίστοιχα, πέρασαν έτσι σε μια ξεχωριστή σελίδα της ιστορίας του NBA.