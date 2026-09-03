Οι Χιούστον Ρόκετς έδειξαν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στον Έιμεν Τόμπσον, προσφέροντάς του νέο πενταετές συμβόλαιο ύψους 208 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Χιούστον Ρόκετς έδειξαν έμπρακτα ότι ο Έιμεν Τόμπσον αποτελεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού τους πλάνου, καθώς συμφώνησαν μαζί του για την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη πέντε χρόνια.

Η νέα συμφωνία θα αποφέρει στον Αμερικανό φόργουορντ συνολικά 208 εκατομμύρια δολάρια, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στο Χιούστον. Την επίτευξη του deal αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN με το συμβόλαιο να περιλαμβάνει και bonus ανταλλαγής ύψους 10%. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που ο Τόμπσον παραχωρηθεί μέσω ανταλλαγής στο μέλλον, προβλέπεται αύξηση κατά 10% στις απολαβές του.

Thompson, 23, has been an ascending multi-position player for the Rockets since becoming their No. 4 overall pick in 2023. He led the NBA in minutes played last season while averaging career highs in points (18.3), assists (5.3) and steals (1.5) and ranking eighth in total steals… https://t.co/TU0cgb3ROx September 3, 2026

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο πριν από την τέταρτη σεζόν του 23χρονου στο NBA. Ο Τόμπσον είχε επιλεγεί στο Νο4 του Draft του 2023 και το προηγούμενο συμβόλαιό του επρόκειτο να ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Την περασμένη σεζόν ηγήθηκε του NBA σε λεπτά συμμετοχής, καταγράφοντας career highs σε πόντους (18,3), ασίστ (5,3) και κλεψίματα (1,5), ενώ τερμάτισε όγδοος στη λίγκα στα συνολικά κλεψίματα.