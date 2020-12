Ο Άντονι Ντέιβις ήθελε να γίνει συμπαίκτης με τον Πολ Τζορτζ στους Πέισερς! (vid)

Όπως είναι γνωστό από τον περασμένο Ιούνιο, ο Πολ Τζορτζ σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, είχε πει ότι «το καλύτερο τεσσάρι του ΝΒΑ ήθελε να παίξει μαζί μου στους Πέισερς».

Ε, δεν άργησαν να γίνουν και οι αποκαλύψεις καθώς ο Άντονι Ντέιβις επιβεβαίωσε τις επαφές που είχε με τον Πολ Τζορτζ λέγοντας ότι ήθελε να γίνει συμπαίκτης του στην ομάδα της Ιντιανάπολις.

Μάλιστα ένας από τους λόγους που ήθελε να βρεθεί στους Πέισερς ήταν και ότι η πόλη βρίσκεται πολύ κοντά στο Σικάγο, όπου είναι η γενέτειρα πατρίδα του.

Anthony Davis on Paul George saying they talked about teaming up on the Pacers: "Paul thing and Indiana was a conversation for sure. It kind of just faded away. I'm not sure what happened on their end. He said that management didn't want to do it whatever..." pic.twitter.com/H66EZ7AG7E

