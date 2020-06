Πολ Τζορτζ: «Το καλύτερο τεσσάρι του ΝΒΑ ήθελε να παίξει μαζί μου στους Πέισερς, αλλά...» (vid)

Όπως είναι γνωστό, το καλοκαίρι του 2017 ο Πολ Τζορτζ έγινε trade στην Οκλαχόμα για τους Βίκτορ Ολαντίπο και Ντομάντας Σαμπόνις ωστόσο θα μπορούσε να είχε... μείνει στην Ιντιανάπολις.

Και όχι... μόνος του. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο σταρ των Κλίπερς στο «Player’s Tribune Knuckleheads Ρodcast» μιλώντας για εκείνη την περίοδο «δεν θα πω ονόματα, αλλά τότε ο καλύτερος πάουερ φόργουορντ του ΝΒΑ, μου είχε πει ότι ήθελε να έρθει στην Ιντιάνα για να γίνουμε συμπαίκτες. Οι Πέισερς μου είπαν ότι 'είμαστε μικρή αγορά και δεν μπορούμε να το κάνουμε' . Και τους απαντούσα: 'Το καλύτερο τεσσάρι του ΝΒΑ θέλει να έρθει για να παίξει μαζί μου και δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση;' Και τότε τσαντίστηκα. Σαν να μην ήθελαν να κερδίζουν...»

Paul George says he had at the time, the best PF in the NBA ready to team up with him in Indiana



"They didn’t want to do it . . . I called my agent like, 'Man, get me up outta here. They don’t want to win.'"



( https://t.co/2LBpBdl9mY) pic.twitter.com/1sSDG3Xdfi

— NBA Central (@TheNBACentral) June 23, 2020