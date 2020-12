Ο Τζορτζ για το ότι οι Λέικερς θα πάρουν δαχτυλίδι μπροστά του: «Ξεκινάει ένας Μαραθώνιος» (pic)

Λέικερς και Κλίπερς κάνουν πρεμιέρα στο φετινό ΝΒΑ και οι μεγάλοι ανταγωνιστές καλούνται να δουν τους αντιπάλους τους να παίρνουν το δαχτυλίδι, που κατέκτησαν πέρυσι.

Οι Λέικερς πήραν το πρωτάθλημα και στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, θα γίνει η τελετή παραλαβής των δαχτυλιδιών τους. Ο Πολ Τζορτζ ρωτήθηκε για τα συναισθήματα του.

«Δεν θα μάθουμε ποιοι είμαστε, που είμαστε στις 22 Δεκεμβρίου. Θα είναι μια σπουδαία τελετή για εκείνους, αλλά είναι η έναρξη ενός Μαραθωνίου. Θα είχαμε κίνητρο με όποιον και αν παίζαμε, είτε τους Λέικερς, είτε άλλους».

Paul George on if Clips will be motivated seeing Lakers get rings: "Dec. 22 won't be the test of finding who we are, where we're at...It'll be a great ceremony for them...but [it's] the start of the marathon...we had enough motivation if we [play] someone else or the Lakers"

