Ο Στεφ Κάρι τοποθετήθηκε για τη βαριά τιμωρία που υπέβαλλε το NBA στους Λος Αντζελες Κλίπερς.

Λόγω του salary cap, οι Κλίπερς δέχθηκαν μία πολύ βαριά τιμωρία, από την οποία κερδισμένοι θα βγουν οι Σίξερς του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο θρυλικός σουτέρ του NBA, Στεφ Κάρι, ρωτήθηκε σχετικά με αυτή την ποινή που δέχθηκε η ομάδα του Λος Αντζελες.

Ο Κάρι σε συνέντευξή του στο «CNBC», είπε πως δεν έμεινε έκπληκτος από αυτή την απόφαση και πως η τιμωρία έχει λογική.

Ο Κάρι είπε

«Δεν με εξέπληξε. Νομίζω ότι υπάρχει λόγος που η έρευνα διήρκεσε τόσο πολύ, όπως και το γεγονός ότι ο Στιβ Μπάλμερ, τον οποίο έχω γνωρίσει και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, στηρίζει την τιμωρία. Υπάρχει, λοιπόν, ένας λόγος που έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Στο τέλος της ημέρας, ο Άνταμ Σίλβερ είχε μια δουλειά να κάνει και νομίζω ότι η τιμωρία έχει λογική. Και όλοι προχωράμε παρακάτω».